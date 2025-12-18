Il Natale porta con sé momenti di gioia, ma anche sfide sociali. Tra buffet affollati, domande imbarazzanti e pranzi infiniti, sopravvivere alle festività richiede astuzia e calma. Questa guida ti offrirà consigli pratici per affrontare con serenità ogni incontro, trasformando le occasioni natalizie in esperienze piacevoli e senza stress. Preparati a goderti il Natale senza paura, con strategie che fanno la differenza.

© Ilfattoquotidiano.it - Come sopravvivere a party, pranzi e cenoni natalizi: la guida definitiva per destreggiarti tra i piattini del buffet e le domande delle zie in famiglia

Quando John Grisham ha scritto “Fuga dal Natale” era un po’ tutti noi. Ma fuggire è difficile, il Natale va affrontato. Purtroppo non esiste una manualistica esaustiva, se si esclude la mise en place. Allora sì, da Csaba dalla Zorza a Elisa Motterle, sappiamo dove mettere il tovagliolo e quanto sia indispensabile il piattino del pane in una cena con più di sei persone. Nessuno però suggerisce come districarsi tra party che si sommano, uno alle 19 e l’altro alle 22, la cena natalizia della palestra, quella del club o dell’associazione di volontariato. E ovviamente quelle con i parenti. Come augurava il bestseller editoriale del 1992 “ Io speriamo che me la cavo ” (temi di bambini napoletani), e lo speriamo anche noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

