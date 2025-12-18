Durante una tranquilla passeggiata nei campi, ho scoperto un capriolo ancora intatto, morto ma in perfette condizioni. Deciso a portarlo a casa, l’ho sistemato con cura sul manubrio della bicicletta e ho iniziato il mio viaggio di ritorno, immerso nei pensieri e nelle emozioni di quell'incontro inatteso con la natura.

© Ilfoglio.it - Come si porta un capriolo sulla bicicletta?

Ieri stavo girando nei campi e ho trovato un cadavere di capriolo. Ancora bello e sano. Caricato sul manubrio della bicicletta, sono partito per casa. Entrando in paese chi mi vedeva: “Guarda, Maurizio ha trovato ancora un cadavere di capriolo”. Infatti è già la quarta volta che accade. In tanti dicono: come fai a portare sulla bicicletta un capriolo? Punto numero uno: essendo un cadavere, sta fermo. E poi non pesa tanto, solo 25 chili. Allora quando vado a spigolare la melga (mais) che porto a casa un sacco da 40 chili sulla bici? Spigolare: “Termine della pianura Padana, quando viene raccolto il mais da granella (non il trinciato), la mietitrebbia lascia indietro il 5-7 per cento delle pannocchie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Louis Partridge porta la House Of Guinness in Netflix con orgoglio e pregiudizio

Leggi anche: Gen v porta le battute su elon musk a un livello

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Come si porta un capriolo sulla bicicletta? - E poi non pesa tanto, solo 25 chili ... ilfoglio.it