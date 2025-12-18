Come salvare il benessere in famiglia anche durante le feste di Natale | i consigli delle esperte

Le festività natalizie portano gioia, ma anche sfide per il benessere familiare. Tra eccessi alimentari e momenti di inattività, è importante trovare un equilibrio per mantenere salute e armonia. Le esperte condividono consigli pratici per affrontare il periodo natalizio senza compromettere il benessere di tutta la famiglia, aiutando grandi e piccoli a vivere le feste in modo sereno e consapevole.

TUTTI POSSONO SALVARE UNA VITA - settimana del benessere e della sicurezza Oggi le classi terze della secondaria in continuità con le classi quinte della primaria hanno partecipato a una formazione laboratoriale a cura dell’Avis, in particolare del dot - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.