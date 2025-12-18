Come salvare il benessere in famiglia anche durante le feste di Natale | i consigli delle esperte
Le festività natalizie portano gioia, ma anche sfide per il benessere familiare. Tra eccessi alimentari e momenti di inattività, è importante trovare un equilibrio per mantenere salute e armonia. Le esperte condividono consigli pratici per affrontare il periodo natalizio senza compromettere il benessere di tutta la famiglia, aiutando grandi e piccoli a vivere le feste in modo sereno e consapevole.
Tra sgarri alimentari e sedentarietà, il periodo natalizio può alterare la routine familiare e disorientare i più piccoli. Un gruppo di ricercatrici ha pertanto raccolto alcuni consigli per proteggere il benessere dei bimbi senza rinunciare alla magia delle Feste. 🔗 Leggi su Fanpage.it
