Come rianimare produttività e crescita puntando sull’IA La ricetta di Zecchini

Scopri come l’intelligenza artificiale può rivoluzionare produttività e crescita aziendale. Zecchini svela strategie innovative per sfruttare al massimo le potenzialità dell’IA, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato attuale e stimolare uno sviluppo sostenibile e competitivo.

Con la recente pubblicazione dell'Istat sull'andamento della produttività si completa il quadro sintetico dell'evoluzione della crescita economica italiana nell'anno che volge al termine. In breve, l'aumento dell'occupazione si è accompagnato a una crescita stagnante col risultato inevitabile che dovrebbe rispecchiarsi in un calo della produttività del lavoro, se non compensato da altri fattori. Già nel 2024, per il secondo anno consecutivo, questa misura della produttività ha accusato un calo significativo (-1,9%): all'aumento consistente delle ore lavorate (2,3%) non ha corrisposto un incremento ancor maggiore del valore aggiunto effettivo (reale), che invece non ha superato lo 0,4%.

