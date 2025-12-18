Come funziona la Supercoppa Italiana 2025 | nuova formula con tre partite Dove vederla e il calendario

La Supercoppa Italiana 2025 si rinnova con una nuova formula a tre partite, inaugurata a Riad. La competizione coinvolge le squadre vincenti di campionato e coppa, più le seconde in Serie A. Ecco dove seguire il torneo e il calendario completo degli incontri, che promettono emozioni e sfide avvincenti fino alla finalissima.

Riad, 18 dicembre 2025 – Parte oggi a Riad la Final Four di Supercoppa Italiana. In gara le vincenti di campionato, ovvero il Napoli, e Coppa Italia, il Bologna, più l’Inter seconda in Serie A, e il Milan, sconfitto dai rossoblù a Roma il 14 maggio. E' la nuova formula allargata della competizione che mette in palio un montepremi ricco. La prima partita tra Napoli e Milan è in programma oggi, appunto, giovedì 18 dicembre, alle 20 italiane, la seconda tra Bologna e Inter sarà di scena domani, venerdì 19, sempre alle 20. La formula e il montepremi. La Supercoppa Italiana è nata nel 1988 e fino a quattro anni fa era riservata a sole due squadre, ovvero la vincitrice del campionato e la vincitrice della Coppa Italia, ma con l’avvento degli investimenti arabi la formula è cambiata passando a una Final Four con quattro squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

