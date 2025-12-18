Il fine settimana di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile prende il via a Ramsau am Dachstein, Austria, con lo svolgimento del PCR. Dopo questa fase preliminare, le atlete si preparano a sfidarsi nelle successive competizioni, con Alexa Brabec in testa. Le italiane, tuttavia, devono ancora trovare il passo giusto per emergere tra le migliori del circuito internazionale.

© Oasport.it - Combinata nordica: a Ramsau guida Alexa Brabec dopo il PCR. Italiane staccate

Si è aperto ufficialmente il fine settimana di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile a Ramsau am Dachstein, in Austria, con la disputa del Provisional Competition Round (PCR). Sul trampolino HS98, le atlete hanno affrontato il salto di riserva che potrà essere utilizzato nei prossimi giorni qualora le condizioni meteo dovessero impedire il regolare svolgimento della frazione di salto di gara. A prendersi la scena è stata la statunitense Alexa Brabec, autrice di una prestazione maiuscola che le ha permesso di chiudere davanti a tutte. La nordamericana ha trovato il salto più lungo di giornata, atterrando a 98 metri (l’unica ad avvicinare così tanto l’Hill Size) e totalizzando 118. 🔗 Leggi su Oasport.it

