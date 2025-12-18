Coltellate fuori da scuola a Sesto la pista della lite sul bus e le voci su uno scambio di persona Grave il 18enne ferito

Una rissa violenta fuori da scuola a Sesto San Giovanni si trasforma in un episodio grave, con un 18enne ferito da coltellate. Le indagini si concentrano sulla pista della lite avvenuta sul bus e su possibili scambi di persona, mentre la comunità è sconvolta dall’accaduto. La vicenda desta preoccupazione tra studenti e genitori, sollevando interrogativi sulla sicurezza degli ambienti scolastici e sui motivi dietro a questa drammatica escalation.

© Ilgiorno.it - Coltellate fuori da scuola a Sesto, la pista della lite sul bus e le voci su uno scambio di persona. Grave il 18enne ferito Sesto San Giovanni (Milano) – Ore 12.40 di ieri, è l'ora della prima uscita scaglionata degli studenti dell 'istituto tecnico De Nicola di Sesto San Giovanni. Tutto accade lungo il muro accanto alla porta a vetri: qualche spintone tra adolescenti, tra loro facce mai viste in aula. Un docente riferirà ai carabinieri di aver assistito al primo contatto tra più persone e di aver alzato la voce per mettere fine alla zuffa; è in quel frangente che alcuni si allontanano. Qualche secondo dopo, il prof si gira nuovamente e vede il diciottenne A.E. con le mani sulla pancia: perde sangue, è stato accoltellato tra torace e addome.

Accoltellato all'uscita da scuola a Sesto San Giovanni, rabbia del sindaco dopo l'aggressione al 18enne - Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato all'uscita da scuola a Sesto San Giovanni da tre coetanei non ancora identificati ... virgilio.it

Agguato fuori da scuola, accoltellato un ragazzo di 18 anni - L'agguato è avvenuto in pieno giorno davanti a una scuola superiore di Sesto San Giovanni: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite ... today.it

