Colpo di stato in Francia Macron furioso è stato ingannato!

Una crisi senza precedenti scuote la Francia, con Macron furioso e il confine tra realtà e manipolazione digitale ormai sottile. Un caso diplomatico ed mediatico che coinvolge i vertici di Meta e mette in discussione l'integrità delle informazioni, lasciando il mondo intero a chiedersi quanto sia sicura la nostra percezione della realtà nell'era digitale.

© Thesocialpost.it - "Colpo di stato in Francia". Macron furioso, è stato ingannato! Il confine tra realtà e manipolazione digitale si è fatto pericolosamente sottile negli ultimi tempi, portando alla ribalta un caso diplomatico e mediatico senza precedenti che coinvolge la Francia e i vertici di Meta. Al centro della tempesta si trova un video diffuso su Facebook in cui una giornalista, dalle sembianze estremamente realistiche ma interamente generata dall'intelligenza artificiale, annuncia con tono solenne un colpo di stato in corso nel Paese. La clip ha immediatamente scosso le istituzioni francesi per la sua capacità di trarre in inganno l'utente medio, utilizzando un linguaggio giornalistico credibile e una veste grafica del tutto simile a quella delle principali emittenti di informazione internazionali.

Video falso su un colpo di Stato in Francia (che allarma il presidente africano): Macron attacca Facebook - Emmanuel Macron punta il dito contro Facebook per la diffusione di un video falso che ipotizza un inesistente colpo di Stato in Francia ... msn.com

“Colpo di Stato in Francia”: anatomia di una bufala virale che mette alla prova Facebook, le leggi europee e la tenuta democratica - Un video deepfake da oltre 13 milioni di visualizzazioni rilancia la sfida tra libertà di espressione, moderazione delle piattaforme e difesa del dibattito pubblico. lasicilia.it

