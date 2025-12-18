Colpaccio di Maria Amici arriva il volto noto della tv ex Ballando con le Stelle

Un nuovo capitolo si apre per un volto amato di Ballando con le Stelle. Una semplice targhetta su una porta e un post su Instagram annunciano un cambiamento importante: il “Colpaccio di Maria” sta per svelarsi. L’atmosfera è carica di curiosità e aspettative, mentre il protagonista si prepara a intraprendere un percorso inedito, lasciando il passato alle spalle e aprendo le porte a un futuro tutto da scoprire.

Una targhetta su una porta, un nome che fa rumore: nel primo pomeriggio ha iniziato a girare una storia Instagram che segna un nuovo inizio per un volto noto di Ballando con le Stelle. Per i fan di Amici è un indizio chiarissimo: dietro le quinte del programma di Maria De Filippi c’era proprio lui, convocato per la registrazione e già al centro di chiacchiere e curiosità da social. Oggi, giovedì 18 dicembre, agli Elios si sarebbe registrata l’ultima puntata dell’anno del talent di Canale 5, prima della classica pausa natalizia che ogni stagione spegne le luci per qualche settimana. È l’episodio che andrà in onda domenica 21 dicembre, con studio e pubblico già in clima festa, e che per la danza punta su un volto popolarissimo grazie a Ballando con le Stelle: Madonia, ballerino e coreografo, chiamato a osservare da vicino la gara di ballo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

