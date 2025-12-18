Colpa di Sinner | Alcaraz divorzia dal coach Ferrero

Il recente divorzio tra Carlos Alcaraz e il coach Juan Carlos Ferrero scuote il mondo del tennis. Un cambio di rotta che segna un nuovo capitolo per il giovane talento spagnolo, già consacrato come Numero Uno grazie all’ex campione. Le ragioni di questa separazione sono al centro di molte discussioni, ma ciò che conta è il futuro promettente che attende Alcaraz nel circuito internazionale.

Come Sinner e per colpa di Sinner. Perché non è altro che questo il divorzio tra Carlos Alcaraz e il suo coach Juan Carlos Ferrero, l’ex numero uno del mondo che lo ha fatto diventare un Numero Uno. Divorzio unilaterale, tra l’altro, nonostante lo spagnolo si sia affrettato a scrivere sui social che la decisione è stata presa di «comune accordo», mentre il suo ormai ex tecnico lo ha ringraziato ribattendo che lui avrebbe voluto continuare. Tutto con parole condite di miele certo, ma la realtà resta questa. «Siamo riusciti ad arrivare lassù e sento che, se le nostre strade sportive dovevano separarsi, doveva essere da quel luogo per cui abbiamo sempre lavorato »: è insomma in questa frase la risposta allo stupore che ha accompagnato la notizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

