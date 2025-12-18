Collegamenti marittimi nel caos cresce il fronte politico sul caso Liberty | Azione chiede un tavolo nazionale immediato

La crisi dei collegamenti marittimi con le isole siciliane accende il dibattito politico e istituzionale. Dopo l’inchiesta sulla società Liberty Lines, crescono le tensioni e le richieste di intervento immediato. Azione sollecita un tavolo nazionale per affrontare le criticità e garantire servizi essenziali, mentre il settore si trova al centro di un confronto acceso che potrebbe ridefinire il futuro dei trasporti nelle isole minori.

I collegamenti marittimi con le isole minori siciliane finiscono al centro di un doppio fronte politico-istituzionale dopo l’inchiesta della Procura di Trapani su Liberty Lines e le ricadute sul servizio. A intervenire è stata Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, che ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

