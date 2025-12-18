Colleferro lavoratori Coop in sciopero Vogliono certezze sul loro futuro

Lavoratori Coop di Colleferro in sciopero e presidio permanente, preoccupati per un futuro incerto. Una cinquantina di famiglie si mobilitano da questa mattina, chiedendo certezze e chiarezza sulle prospettive lavorative. La tensione cresce mentre si attende una risposta alle notizie trapelate nei giorni scorsi, che hanno alimentato incertezza e preoccupazione tra i dipendenti dell’Ipercoop.

© Frosinonetoday.it - Colleferro, lavoratori Coop in sciopero. Vogliono certezze sul loro futuro Un futuro incerto quello che si preannuncia per le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ipercoop Colleferro, si parla di una cinquantina di famiglie, che da questa mattina sono in sciopero e si sono riuniti in presidio permanente dopo le notizie trapelate nei giorni scorsi e che confermano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Sciopero lavoratori Euroapi: "Vogliamo certezze sul futuro dello stabilimento di Brindisi" Leggi anche: "Centrale e petrolchimico: non tutti i lavoratori dell'indotto hanno certezze sul futuro" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La rivolta contro le cessioni. Scioperano i lavoratori di Coop e Superconti; Nove supermercati Coop in vendita nel Lazio: a rischio più di 200 dipendenti; Crisi Coop Fiuggi e Colleferro, dal 18 dicembre proclamato lo stato di agitazione; Crisi, i supermercati Coop e Superconti che chiudono a Viterbo e nel Lazio. La rivolta contro le cessioni. Scioperano i lavoratori di Coop e Superconti - La mobilitazione contro il piano di rilancio presentato dalla società cooperativa. romatoday.it

Unicoop Etruria, adesione allo sciopero dell'80 per cento - La protesta nella sede amministrativa di Castiglione del Lago: "Trattati come numeri, la politica si mobiliti" ... rainews.it

Crisi Coop, a rischio chiusura anche il supemercato di Pomezia - Il capogruppo regionale del M5S Zuccalà: "Ministero e Regione intervengano a garanzia dei lavoratori" ... latinaoggi.eu

https://montiprenestini.info/centro-coop-colleferro-rischio-chiusura-lamministrazione-comunale-al-fianco-dei-lavoratori/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.