Colleferro Controlli straordinari dei Carabinieri Arrestato per droga un romeno 26enne residente ad Artena Segnalati una 40enne di Valmontone e un 59enne di Paliano

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana pre-natalizia, i Carabinieri di Colleferro hanno intensificato i controlli straordinari sul territorio. Durante le operazioni, è stato arrestato un 26enne romeno residente ad Artena per detenzione di droga, mentre sono stati segnalati una 40enne di Valmontone e un 59enne di Paliano. Un intervento deciso che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità nella zona.

