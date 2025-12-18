Colleferro Controlli straordinari dei Carabinieri Arrestato per droga un romeno 26enne residente ad Artena Segnalati una 40enne di Valmontone e un 59enne di Paliano
Nella settimana pre-natalizia, i Carabinieri di Colleferro hanno intensificato i controlli straordinari sul territorio. Durante le operazioni, è stato arrestato un 26enne romeno residente ad Artena per detenzione di droga, mentre sono stati segnalati una 40enne di Valmontone e un 59enne di Paliano. Un intervento deciso che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità nella zona.
COLLEFERRO – La settimana prenatalizia sta vedendo costantemente impegnati i Carabinieri della Compagnia di Colleferro nei servizi di controllo del
