Coldiretti Marche protesta a Bruxelles | Non è l’Europa che vogliamo Von der Leyen non ascolta nessuno
Coldiretti Marche manifesta a Bruxelles, denunciando come l'attuale politica europea penalizzi gli agricoltori locali. La riduzione di oltre 150 milioni di euro annui e le modifiche alla Politica agricola comune minacciano il futuro dell’agricoltura marchigiana. La protesta sottolinea il disappunto verso le decisioni della Commissione Von der Leyen, accusata di non ascoltare le esigenze del mondo agricolo.
Oltre 150 milioni di euro in meno all'anno. È la stima del conto salatissimo che attende gli agricoltori marchigiani nell'Europa disegnata dalla Commissione Von der Leyen con l'inserimento della Politica agricola comune in un fondo unico insieme alle altre misure e la riduzione del 25% delle.
