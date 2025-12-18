Coldiretti Marche protesta a Bruxelles | Non è l’Europa che vogliamo Von der Leyen non ascolta nessuno

Coldiretti Marche manifesta a Bruxelles, denunciando come l'attuale politica europea penalizzi gli agricoltori locali. La riduzione di oltre 150 milioni di euro annui e le modifiche alla Politica agricola comune minacciano il futuro dell’agricoltura marchigiana. La protesta sottolinea il disappunto verso le decisioni della Commissione Von der Leyen, accusata di non ascoltare le esigenze del mondo agricolo.

Una delegazione di Coldiretti Marche sarà a Bruxelles il 18 dicembre per protestare contro una burocrazia comunitaria ritenuta "miope e troppo distante dalle esigenze reali dei campi" - facebook.com facebook

