Coldiretti Forlì-Cesena a Bruxelles con una delegazione di 30 agricoltori | Via i tecnocrati dall' Europa

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di 30 agricoltori di Coldiretti Forlì-Cesena è partita questa mattina presto verso Bruxelles, con l’obiettivo di rappresentare con forza le istanze del settore agricolo italiano. Determinati a difendere i valori e le esigenze degli agricoltori, i partecipanti chiedono un cambio di rotta nell’Unione Europea, auspicando l’allontanamento dei tecnocrati che, a loro avviso, ostacolano lo sviluppo e la sostenibilità dell’agricoltura locale e nazionale.

coldiretti forl236 cesena a bruxelles con una delegazione di 30 agricoltori via i tecnocrati dall europa

© Cesenatoday.it - Coldiretti Forlì-Cesena a Bruxelles con una delegazione di 30 agricoltori: "Via i tecnocrati dall'Europa"

È decollata questa mattina, quando era ancora notte fonda, la delegazione forte, compatta e determinata della Coldiretti della provincia di Forlì-Cesena, pronta a difendere senza esitazioni le ragioni del comparto agricolo. “Trenta agricoltori - spiega una nota di Coldiretti provinciale - in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Coldiretti Campania a Bruxelles: “Via i tecnocrati dall’Europa”

Leggi anche: Coldiretti in piazza a Bari, delegazione anche da Forlì-Cesena: "Stop ai trafficanti di grano"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Coldiretti, nuova manifestazione a Bruxelles il 26 febbraio - "Torneremo a manifestare a Bruxelles il 26 febbraio e tutte le volte che sarà necessario, fino a quando non avremo ottenuto risposte esaustive rispetto ai bisogni che gli agricoltori italiani ed ... ilmessaggero.it

Coldiretti a Bruxelles, stop burocrazia e misure per il reddito - Stop alla burocrazia e all'aumento dei costi che danneggiano gli agricoltori italiani; incrementare gli aiuti alle aziende per contrastare la crisi e l'aumento dei tassi di interesse; garantire una ... ansa.it

Agricoltori bergamaschi a Bruxelles per stop burocrazia e misure urgenti per reddito imprese - Tre le migliaia di imprenditori agricoli italiani arrivati a Bruxelles per manifestare in occasione del consiglio europeo dei ministri agricoli anche una delegazione di Coldiretti Bergamo, ... bergamonews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.