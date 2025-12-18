Coldiretti Forlì-Cesena a Bruxelles con una delegazione di 30 agricoltori | Via i tecnocrati dall' Europa

Una delegazione di 30 agricoltori di Coldiretti Forlì-Cesena è partita questa mattina presto verso Bruxelles, con l’obiettivo di rappresentare con forza le istanze del settore agricolo italiano. Determinati a difendere i valori e le esigenze degli agricoltori, i partecipanti chiedono un cambio di rotta nell’Unione Europea, auspicando l’allontanamento dei tecnocrati che, a loro avviso, ostacolano lo sviluppo e la sostenibilità dell’agricoltura locale e nazionale.

Trenta agricoltori in rappresentanza del settore agricolo della provincia sono partiti per Bruxelles.

