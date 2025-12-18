Coldiretti Campania in piazza a Bruxelles | Alt ai tecnocrati vogliono levarci risorse per finanziare i carri armati

Coldiretti Campania scende in piazza a Bruxelles per denunciare l’ingerenza dei tecnocrati, accusati di sottrarre risorse vitali all’agricoltura europea per finanziare ambizioni militari. La richiesta è chiara: difendere il settore agricolo e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini, ripristinando il ruolo dei cittadini e delle istituzioni democratiche, lontano da decisioni calate dall’alto che minacciano la stabilità e il futuro dell’Unione Europea.

Per salvare l'agricoltura europea e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini occorre mandare via i tecnocrati che condizionano un'Unione Europea sempre più lontana dai cittadini e pericolosamente vicina alla sua implosione. È il messaggio scandito dagli agricoltori di Coldiretti Campania scesi pacificamente in piazza a Bruxelles, con le migliaia di colleghi di tutta Italia, al grido di "Non è questa l'Europa che vogliamo", per denunciare la deriva autocratica imposta da Von der Leyen, che vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati, minando così anche la salute dei cittadini consumatori.

