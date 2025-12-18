Coldiretti Campania a Bruxelles | Via i tecnocrati dall’Europa

Coldiretti Campania si rivolge a Bruxelles con un appello deciso: è tempo di liberarsi dai tecnocrati che allontanano l’Europa dai suoi cittadini. Per tutelare l’agricoltura europea e garantire la sicurezza alimentare di oltre 400 milioni di abitanti, è necessario un cambio di rotta che ripristini il ruolo delle persone e dei territori, riducendo l’influenza di decisioni imposte dall’alto.

Per salvare l'agricoltura europea e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini occorre mandare via i tecnocrati che condizionano un'Unione Europea sempre più lontana dai cittadini e pericolosamente vicina alla sua implosione. È il messaggio scandito dagli agricoltori di Coldiretti Campania scesi pacificamente in piazza a Bruxelles, con le migliaia di colleghi di tutta Italia, al grido di "Non è questa l'Europa che vogliamo", per denunciare la deriva autocratica imposta da Von der Leyen, che vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati, minando così anche la salute dei cittadini consumatori.

"Contro le politiche folli dell'Ue": Coldiretti Campania si mobilita verso Bruxelles - La protesta nasce dalla proposta di riduzione della Politica agricola comune: un taglio complessivo di 90 miliardi di euro, di cui 9 miliardi sottratti all’agricoltura italiana ... napolitoday.it

L’eterno ritorno dei trattori: in marcia contro tagli e concorrenza sleale - Se le previsioni dovessero trovare conferma, domani la capitale dell’Unione Europea, Bruxelles, sarà invasa da trattori e manifestanti ... orticalab.it

