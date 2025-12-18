Coldiretti Avellino a Bruxelles per protestare contro le politiche europee sull' agricoltura
Oggi Coldiretti Avellino si mobilita a Bruxelles per difendere gli interessi degli agricoltori italiani. La manifestazione mira a evidenziare le criticità delle attuali politiche europee, chiedendo un maggior coinvolgimento delle istituzioni nella definizione di strategie che tutelino il settore agricolo. Un gesto di protesta e di impegno per promuovere un’agricoltura più sostenibile e rappresentativa delle reali esigenze del territorio.
Anche Coldiretti Avellino sfilerà lungo le strade di Bruxelles nella giornata odierna per dire no alle politiche della Commissione Europea e chiedere che la politica prenda il posto della tecnocrazia.Malgrado gli annunci relativi agli interventi finalizzati al sostegno al mondo agricolo, infatti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
