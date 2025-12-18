Cna Pisa premia le imprese | riconoscimenti alle aziende più longeve del territorio

CNA Pisa celebra le aziende più longeve e virtuose del territorio con una cerimonia al Piccolo Teatro Digitale di Pontedera. Un’occasione per riconoscere il valore e la storia di imprese che, nel tempo, hanno contribuito allo sviluppo della Valdera, testimonianza di impegno e resilienza nel tessuto economico locale. Un evento che sottolinea l’importanza di radici solide e di un percorso di successo duraturo.

CNA Pisa premia le sue aziende virtuose e longeve. Si è svolta, al Piccolo Teatro Digitale di Pontedera, la cerimona di premiazione di quattro imprese che rappresentano un punto di riferimento storico per la Valdera. Un piccolo gesto simbolico quale riconoscimento per la continuità, la qualità e.

