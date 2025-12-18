Clizia Incorvaia si vendica dell’ex marito Sarcina con una frecciatina elegantissima | ecco le sue parole

Clizia Incorvaia torna a guardare al futuro con serenità, dopo mesi di tensioni e accuse. L’influencer ha ottenuto il proscioglimento in tribunale, mettendo così fine a una vicenda complessa con Francesco Sarcina. Un nuovo capitolo si apre per lei, segnato da una vittoria che rappresenta un passo avanti verso la tranquillità e il rispetto di sé.

Clizia Incorvaia può finalmente voltare pagina dopo mesi di tensione e accuse: l'influencer ha ricevuto il proscioglimento in tribunale, chiudendo una vicenda che l'aveva vista contrapposta all'ex marito Francesco Sarcina. Oggi, oltre alla soddisfazione per la decisione legale, Clizia lascia intendere con un post social che la sua risposta più efficace non ha bisogno di urla né polemiche: eleganza e discrezione parlano da sole. Clizia Incorvaia ha vinto: ecco cos'è successo in tribunale. Il procedimento era nato dalla denuncia di Sarcina, che contestava la pubblicazione di foto della figlia minorenne sui profili social di Clizia senza il suo consenso.

