Clizia Incorvaia prosciolta | vince la battaglia legale contro l’ex Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia è stata prosciolta dalle accuse di trattamento illecito di dati personali, vincendo così la battaglia legale contro Francesco Sarcina. La sentenza riguarda le foto della figlia Nina pubblicate sui social senza consenso, e rappresenta una vittoria importante per l’influencer, che ha visto riconosciuta la propria innocenza nel caso.

© Lawebstar.it - Clizia Incorvaia prosciolta: vince la battaglia legale contro l’ex Francesco Sarcina Il giudice decide sul caso delle foto della figlia Nina pubblicate sui social senza consenso Sentenza di proscioglimento per l’influencer Clizia Incorvaia è stata ufficialmente prosciolta dalle accuse di trattamento illecito di dati personali. La vicenda giudiziaria era nata da una denuncia presentata dall’ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, che contestava la pubblicazione . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it Leggi anche: Clizia Incorvaia: prosciolta dopo la denuncia dell’ex marito Sarcina Leggi anche: Clizia Incorvaia prosciolta: era accusata dall’ex Francesco Sarcina di aver postato sui social le foto della figlia minorenne, senza il suo consenso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Clizia Incorvaia prosciolta per aver pubblicato sui social le foto della figlia senza il consenso dell'ex marito Francesco Sarcina; Foto della figlia minore sui social: Incorvaia prosciolta ma legale di Sarcina insiste Pubblicazione vietata; Brunello Cucinelli: «Tifo un po' Inter e un po' Juve ma vorrei che la Roma vincesse lo scudetto. Allegri? Vi svelo un retroscena»; Foto della figlia minore sui social, prosciolta Clizia Incorvaia. Clizia Incorvaia prosciolta: Sarcina l’aveva accusata di postare la figlia sui social senza il suo consenso - Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, aveva denunciato Clizia Incorvaia per aver postato foto della figlia Nina sui social senza il suo consenso ... fanpage.it

Questa sì che è una splendida notizia per Clizia Incorvaia: dopo il grande dolore, arriva la felicità - Momento meraviglioso per Clizia Incorvaia dopo la morte dell'amatissima suocera Eleonora Giorgi e i guai con l'ex marito Francesco Sarcina. donnapop.it

Clizia Incorvaia prosciolta: era accusata dall’ex Francesco Sarcina di aver postato sui social le foto della figlia minorenne, senza il suo consenso - L'influencer aveva pubblicato sui social foto della figlia minorenne senza consenso del padre. ilfattoquotidiano.it

Il tribunale di Roma ha assolto Clizia Incorvaia con formula piena. Dopo il rinvio a giudizio in seguito alla denuncia dell’ex compagno Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, per la presunta pubblicazione a fini commerciali di immagini della figlia minore - facebook.com facebook

Posta sui social foto della figlia minorenne, prosciolta Clizia Incorvaia. L'indagine era partita dalla denuncia dell'ex marito, il cantante Francesco Sarcina #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.