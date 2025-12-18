Clima uggioso fino a sabato poi peggiora di nuovo con pioggia e forse neve a Natale

Il tempo rimane grigio e nuvoloso fino a sabato, con condizioni di stabilità relative. Tuttavia, tra domenica e la settimana di Natale, si prevede un nuovo peggioramento: pioggia e possibile neve, annunciando un clima più rigido e difficili festività.

