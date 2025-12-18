Clima uggioso fino a sabato poi peggiora di nuovo con pioggia e forse neve a Natale

Il tempo rimane grigio e nuvoloso fino a sabato, con condizioni di stabilità relative. Tuttavia, tra domenica e la settimana di Natale, si prevede un nuovo peggioramento: pioggia e possibile neve, annunciando un clima più rigido e difficili festività.

Tempo stabile e uggioso fino a sabato, poi tra domenica e la settimana di Natale è in arrivo un nuovo peggioramento con pioggia e (forse) anche neve.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "l'anticiclone, in fase di rinforzo sull'Europa meridionale, garantirà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

