Clima uggioso fino a sabato peggiora con pioggia e neve tra domenica e Natale | le previsioni

Il clima rimarrà uggioso fino a sabato, con condizioni di cielo coperto e piogge. Tra domenica e Natale, è previsto un peggioramento con pioggia e neve, mentre l’anticiclone si rafforzerà sull’Europa meridionale garantendo stabilità anche sul Piemonte. Un periodo che richiederà attenzione alle variazioni meteorologiche e alle eventuali criticità.

