Clima uggioso fino a sabato peggiora con pioggia e neve tra domenica e Natale | le previsioni
Il clima rimarrà uggioso fino a sabato, con condizioni di cielo coperto e piogge. Tra domenica e Natale, è previsto un peggioramento con pioggia e neve, mentre l’anticiclone si rafforzerà sull’Europa meridionale garantendo stabilità anche sul Piemonte. Un periodo che richiederà attenzione alle variazioni meteorologiche e alle eventuali criticità.
L’anticiclone, in fase di rinforzo sull’Europa meridionale, garantirà condizioni di prevalente stabilità anche sul Piemonte nei prossimi giorni. Tuttavia, il tempo non sarà sempre soleggiato, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: “Venerdì 19 dicembre si attende nuvolosità irregolare, con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Previsioni meteo: domani 16 dicembre piogge e cieli coperti al Nord, maltempo persistente anche sul Canavese.
