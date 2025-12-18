Clientelismo e nepotismo alla Fondazione Milano Cortina | Potenziale criticità ma nessun reato

La Fondazione Milano Cortina 2026 è al centro di un'attenzione crescente per alcune assunzioni ritenute potenzialmente critiche, tra cui figure legate a personaggi politici e aziende di Stato. La Procura di Milano ha evidenziato possibili criticità ma ha precisato che non si tratta di reati. Un'analisi che solleva interrogativi sulla trasparenza e sui criteri di selezione all’interno dell’organizzazione.

© Ilgiorno.it - Clientelismo e nepotismo alla Fondazione Milano Cortina: “Potenziale criticità” ma nessun reato Milano, 18 dicembre 2025 – La Procura di Milano ha stilato un elenco dei dipendenti assunti nella Fondazione Milano Cortina 2026 in relazione ai quali "sono stati riscontrati elementi di potenziale criticità", tra cui "soggetti collegati al mondo politico" come il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, Lorenzo Cochis, persone con "rapporti di parentela con altri soggetti noti" come la nipote dell'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, o ex manager di aziende di Stato come l'ex dirigente Rai Antonio Marano. Inchiesta su Milano-Cortina 2026, la Procura chiede l’archiviazione ma per i pm “il decreto del governo su Fondazione è incostituzionale” Le dichiarazioni dell’ex dipendente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Binaghi: "Il successo del tennis azzurro? No clientelismo, no nepotismo" Leggi anche: Milano-Cortina, il gip: "Il governo ha blindato la Fondazione con un decreto legge, ma è incostituzionale". Gli atti alla Consulta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lavoro e Meritocrazia Il merito, non i cognomi. Rifiuta i posti dove il talento non conta. Il nepotismo è una trappola per la mediocrità. Cerca il tuo valore altrove. Scegli il lavoro in cui la tua crescita non dipende da favoritismi. La loro rete non deve essere il vos - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.