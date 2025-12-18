Classifica marcatori Serie A 2025 2026 | chi sarà il capocannoniere?

La stagione 2025/2026 della Serie A è finalmente cominciata, portando in campo emozioni e spettacolo. Ogni giornata vede i nostri bomber sfidarsi per conquistare il titolo di capocannoniere, scrivendo una classifica sempre più avvincente. Chi sarà il re dei marcatori? Segui con noi l’andamento della classifica marcatori e scopri chi emergerà come protagonista di questa intensa stagione italiana.

Sabato 23 agosto è iniziata la Serie A 2025/2026, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere. Classifica marcatori Serie A 2025/2026: chi succederà all'atalantino Mateo Retegui nell'albo dei capocannonieri?

