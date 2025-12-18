Dopo la sprint di Annecy-Le Grand Bornand, la classifica generale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede Anna Magnusson in testa, seguita da Wierer e Vittozzi nelle prime posizioni. Le atlete italiane continuano a brillare, confermando il loro ruolo di protagoniste in questa stagione ricca di emozioni. Un duello avvincente si prospetta nelle prossime tappe, con le sfide ancora tutte da scrivere.

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Magnusson resta in vetta, Wierer e Vittozzi in top ten

Al termine della sprint di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, guida la classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon femminile la svedese Anna Magnusson, prima a quota 317, mentre Dorothea Wierer si trova in quarta piazza con 290, mentre Lisa Vittozzi è sesta con 259. La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

