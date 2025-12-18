Clan Amato-Pagano 11 arresti in operazione della DDA a Napoli
La DDA di Napoli annuncia un’operazione che ha portato all’arresto di 11 persone nel clan Amato-Pagano. L’intervento, condotto dalla Direzione Investigativa Antimafia, evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. Un colpo importante per la lotta contro le infiltrazioni mafiose nel territorio napoletano.
NAPOLI, 18 dicembre 2025 – La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo camorristico, intestazione fittizia di beni e riciclaggio, con l’aggravante di aver agito per agevolare il clan Amato-Pagano, operante nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia. Il clan Amato-Pagano, noto anche come quello degli “scissionisti”, è nato dalla sanguinosa scissione dallo storico clan Di Lauro e rappresenta una delle articolazioni criminali più radicate dell’area a nord di Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Leggi anche: Sparatoria a Mugnano di Napoli: ferito gravemente Giuseppe Cipressa, vicino al clan Amato-Pagano
Leggi anche: Boss del clan Amato-Pagano preso a Tenerife: sequestrò una persona per rubarle l'alloggio popolare a Napoli
Terremoto nel clan Amato Pagano, sono 11 le persone arrestate: coinvolti anche imprenditori; Napoli, blitz anticamorra: 11 arresti nel clan Amato-Pagano; Camorra, stangata al clan Amato-Pagano: dopo il blitz, altri 11 affiliati finiscono in carcere; Camorra, 11 arresti contro clan Scissionisti in area nord di Napoli.
Camorra, colpo al clan Amato-Pagano: 11 arresti tra Napoli e hinterland - Pagano: 11 arresti tra Napoli e hinterland Napoli – Nuovo duro colpo alla camorra napoletana. statoquotidiano.it
Clan Amato-Pagano, 11 arresti nel Napoletano - La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica - msn.com
Napoli, blitz anticamorra: 11 arresti nel clan Amato-Pagano - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, su richiesta dell ... msn.com
#Camorra, stangata al #clan Amato-Pagano: altri 11 arresti | https://shorturl.at/I6GTn - facebook.com facebook
È stato catturato a Tenerife, in Spagna, il latitante di camorra Gennaro Cifariello, considerato esponente di vertice del gruppo criminale legato al clan Amato-Pagano. L’operazione è stata condotta dalla Policia Nacional spagnola nell’ambito della rete europea x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.