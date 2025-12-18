clan amato pagano 11 arresti in operazione della dda a napoli

La DDA di Napoli annuncia un’operazione che ha portato all’arresto di 11 persone nel clan Amato-Pagano. L’intervento, condotto dalla Direzione Investigativa Antimafia, evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. Un colpo importante per la lotta contro le infiltrazioni mafiose nel territorio napoletano.

NAPOLI, 18 dicembre 2025 – La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo camorristico, intestazione fittizia di beni e riciclaggio, con l’aggravante di aver agito per agevolare il clan Amato-Pagano, operante nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia. Il clan Amato-Pagano, noto anche come quello degli “scissionisti”, è nato dalla sanguinosa scissione dallo storico clan Di Lauro e rappresenta una delle articolazioni criminali più radicate dell’area a nord di Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it

