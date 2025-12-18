Clamoroso Napoli può andare alla Juve a gennaio | operazione inaspettata!
Il mercato di gennaio si anima con sorprese e colpi di scena. Tra le voci più calde, quella di Lorenzo Lucca si fa sempre più insistente, alimentando le speranze dei tifosi e le fantasie dei club coinvolti. La possibilità di un trasferimento del giovane attaccante del Napoli alla Juventus apre scenari imprevedibili, rendendo questa sessione di mercato ancora più emozionante e ricca di colpi di scena.
Il mercato di gennaio inizia a prendere forma e il nome di Lorenzo Lucca torna al centro delle discussioni. L’attaccante del Napoli, arrivato in estate, potrebbe cambiare maglia dopo pochi mesi. La Juventus – secondo tuttomercatoweb.com – osserva con attenzione, mentre il club partenopeo valuta le proprie scelte offensive. Tra rientri importanti, gerarchie che cambiano e formule ancora da definire, la posizione di Lucca diventa un tema concreto. Lucca al Napoli, una stagione iniziata tra aspettative e concorrenza. Lorenzo Lucca è approdato al Napoli la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dall’ Udinese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
