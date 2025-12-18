Clamoroso Napoli può andare alla Juve a gennaio | operazione inaspettata!

Il mercato di gennaio si anima con sorprese e colpi di scena. Tra le voci più calde, quella di Lorenzo Lucca si fa sempre più insistente, alimentando le speranze dei tifosi e le fantasie dei club coinvolti. La possibilità di un trasferimento del giovane attaccante del Napoli alla Juventus apre scenari imprevedibili, rendendo questa sessione di mercato ancora più emozionante e ricca di colpi di scena.

