Clamoroso in Fipili | arresto in diretta auto bloccata in mezzo alla carreggiata

Un episodio senza precedenti si è verificato questa mattina sulla Fipili, coinvolgendo un'auto bloccata in mezzo alla carreggiata e un arresto in diretta. L'evento ha suscitato grande attenzione tra gli automobilisti e le forze dell'ordine, creando scompiglio sulla strada. Ecco tutti i dettagli di quanto accaduto a Montopoli Valdarno, il 18 dicembre 2025.

Clamoroso arresto in Fipili nella mattina di giovedì 18 dicembre. Forze dell'ordine hanno affiancato e bloccato un'auto, portando poi via almeno un paio di persone che erano a bordo del mezzo. Accade nella mattina di giovedì nella galleria all'altezza di Montopoli Valdarno, in direzione mare. Increduli gli automobilisti, che hanno visto l'auto civetta affiancare e bloccarne l'altra macchina. Il rocambolesco arresto. Arresti avvenuti dunque in diretta. Una volta bloccate le persone e fatte salire, le forze dell'ordine sono ripartite a tutta velocità. Si cerca di capire adesso cosa sia accaduto.

