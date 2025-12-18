La Civitanovese si prepara a salutare un pilastro e ad accogliere un nuovo volto. Con il girone di ritorno alle porte, il club si trova in un momento di cambiamenti, tra partenze e arrivi. Un addio che lascia il segno e una nuova sfida all'orizzonte, mentre la squadra si prepara a scrivere il proprio cammino verso la seconda parte della stagione.

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, un addio. Tittarellli verso Matelica

Un giocatore che va e uno che viene. Questo lo scenario in casa Civitanovese quando mancano alcuni giorni all’inizio del girone di ritorno. Partiamo dall’addio: riguarda Gabriele Tittarelli che era stato ingaggiato a fine ottobre dopo aver rescisso con la Jesina. Evidentemente, tra l’attaccante classe 1994 e il tecnico Daniele Marinelli non è scattato quel giusto feeling e così, in sei gare disputate, il calciatore è stato impiegato da titolare solamente in una occasione, segnatamente nel match di Fabriano, quando Handzic era squalificato. In tandem con il bosniaco non si è vista sintonia tatticamente parlando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Calcio serie C, la rivoluzione in casa Grifo potrebbe non essere finita: Meluso verso l'addio?

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l’addio? C’è l’offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Civitanovese, un addio. Tittarellli verso Matelica - Oggi si attende la firma di Marietti, mezzala proveniente dal San Venanzo. msn.com