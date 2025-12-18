Cittadini alzano ancora un muro contro la discarica di amianto a Caluri
A Caluri, la paura dell’eternit riemerge mentre i cittadini si oppongono al progetto di discarica di amianto a Villafranca. Non si placano le preoccupazioni per la salute e l’ambiente, alimentando un acceso dibattito che coinvolge l’intera comunità. La presentazione del nuovo piano ha acceso nuovi timori, evidenziando ancora una volta la forte resistenza locale contro questa minaccia.
Il fantasma dell’eternit scuote ancora la frazione di Caluri. Alle 18 di ieri, a Villafranca, è stato ufficialmente presentato il nuovo progetto per la realizzazione di un sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto. A riproporre l'intervento è la società bresciana Tecnoinerti, che ha sede a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
