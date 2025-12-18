A Caluri, la paura dell’eternit riemerge mentre i cittadini si oppongono al progetto di discarica di amianto a Villafranca. Non si placano le preoccupazioni per la salute e l’ambiente, alimentando un acceso dibattito che coinvolge l’intera comunità. La presentazione del nuovo piano ha acceso nuovi timori, evidenziando ancora una volta la forte resistenza locale contro questa minaccia.

© Veronasera.it - Cittadini alzano ancora un muro contro la discarica di amianto a Caluri

Il fantasma dell’eternit scuote ancora la frazione di Caluri. Alle 18 di ieri, a Villafranca, è stato ufficialmente presentato il nuovo progetto per la realizzazione di un sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto. A riproporre l'intervento è la società bresciana Tecnoinerti, che ha sede a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Cittadini e sindaci uniti contro la riapertura della discarica di Roccasecca

Leggi anche: Ancona: rifiuti pericolosi e amianto in fiamme: la discarica abusiva di Paterno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gorle, enti e cittadini “fanno muro” contro il campo agrivoltaico e il mega allevamento di api al Triangolone - Gorle (Bergamo), 13 ottobre 2025 – Dire "no" al progetto che mira a realizzare un campo agrivoltaico al Triangolone, il grande spazio verde che si trova all’ingresso del paese. ilgiorno.it

In occasione delle festività natalizie e di fine anno, dal 13 al 31 dicembre 2025 l’Accademia Carrara apre le sue porte gratuitamente ai cittadini residenti nella città e nella provincia di Bergamo! Da sabato 13 dicembre, a mercoledì 31 dicembre, le cittadine e i c - facebook.com facebook