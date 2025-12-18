Cittadella fiducia Zanellati | Chiudiamo bene l' anno e gettiamo le basi per un grande girone di ritorno

Alessandro Zanellati si conferma pilastro del Cittadella, dimostrando parate decisive, continuità e grande personalità. Il suo contributo ha rilanciato le ambizioni granata, con l'obiettivo di chiudere l’anno in positivo e preparare un girone di ritorno di grande livello. La fiducia del club e dei tifosi si rafforza, alimentando la speranza di risultati importanti nella seconda parte della stagione.

Parate, continuità e personalità. Alessandro Zanellati si è preso il Cittadella giornata dopo giornata, diventando una delle certezze della stagione granata. Otto gare senza subire gol in 17 presenze raccontano solo in parte l'impatto del portiere classe 1999, tra i migliori del girone. Il portiere ex Padova, in vista della trasferta sul campo della Giana Erminio, non si accontenta del quarto posto con cui la squadra di Iori virerà il girone d'andata e invita il gruppo a non accontentarsi.

Cittadella, Zanellati: "Grande onore essere scelto da una piazza come questa" - Alessandro Zanellati, nuovo portiere del Cittadella, è stato presentato in conferenza stampa: "Mi hanno parlato molto bene dell'ambiente e posso essere contento. tuttomercatoweb.com

