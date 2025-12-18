Cittadella dello sport qualcosa si muove | torna in funzione la cabina per l’alimentazione elettrica degli impianti
Qualcosa si muove alla Cittadella dello Sport di Fondi Patti: dopo i lavori di ricostruzione, la cabina di trasformazione media/bassa tensione principale è tornata in funzione. Un nuovo passo avanti per garantire servizi più efficienti e affidabili, segnando un segnale di rinnovamento e sviluppo per l’intera struttura.
É stata ricostruita ed è tornata in funzione la cabina di trasformazione mediabassa tensione principale della cittadella dello sport di Fondi Patti. Attivata, inoltre, la nuova cabina di trasformazione mtbt dell’impianto di baseball, anche questa progettata e realizzata ex novo da Amg Energia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
