Cittadella dello sport qualcosa si muove | torna in funzione la cabina per l’alimentazione elettrica degli impianti

Qualcosa si muove alla Cittadella dello Sport di Fondi Patti: dopo i lavori di ricostruzione, la cabina di trasformazione media/bassa tensione principale è tornata in funzione. Un nuovo passo avanti per garantire servizi più efficienti e affidabili, segnando un segnale di rinnovamento e sviluppo per l’intera struttura.

