In un contesto di stagnazione, la città attende una svolta decisiva. Fanfani traccia la strada: la chiave è scegliere tempestivamente il candidato. L’ultimo rappresentante del centrosinistra a governare Palazzo Cavallo ha lasciato un’impronta indelebile, con due mandati che ancora risuonano nel cuore della comunità. Ora, il momento di agire è arrivato, e la direzione si decide in fretta.

© Lanazione.it - "Città spenta, serve una svolta". La ricetta di Fanfani verso il voto: "Scegliere presto il candidato"

È stato l’ultimo esponente di centrosinistra a conquistare Palazzo Cavallo. Due mandati che hanno lasciato il segno. Oggi Giuseppe Fanfani guarda la nuova sfida con la consapevolezza di chi sa cosa significa amministrare una città e tiene "massimamente al fatto che Arezzo abbia il migliore sindaco possibile". Fanfani, qual è stata la formula vincente? "Mi sono presentato con la mia storia e i cittadini hanno ritenuto che fossi votabile. Ho rinunciato al parlamento per fare il sindaco e non è usuale. Nel 2006 erano già oltre trent’anni che facevo l’avvocato, ero particolarmente conosciuto e generalmente apprezzato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

