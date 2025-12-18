Una donna tenta di chiedere aiuto ai poliziotti di Secondigliano, ma il suo ex compagno reagisce con violenza, strattonandola e portandola all’arresto. Un episodio che evidenzia come la violenza di genere possa manifestarsi anche in momenti di crisi. La scena, avvenuta davanti agli occhi dei passanti, sottolinea l’importanza di intervenire prontamente e di sostenere le vittime di abusi.

© Anteprima24.it - Citofona ai poliziotti per chiedere aiuto, ex compagno la strattona e viene arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Lei voleva citofonare agli agenti del commissariato Secondigliano per chiedere aiuto, lui la strattonava. La scena è stata notata dai poliziotti attraverso le telecamere di sorveglianza. Allertati anche da alcuni passanti che hanno soccorso la vittima, gli agenti sono intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo in Corso Secondigliano. La donna ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita dall’ex compagno, come già accaduto in precedenti occasioni, e di essersi recata agli uffici di Polizia per chiedere aiuto, rincorsa dall’uomo che è stato arrestato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Sequestrata dall’ex compagno riesce a chiedere aiuto inviando un video con il cellulare: 38enne arrestato

Leggi anche: Non accetta la fine della relazione, si presenta a casa dell’ex e la strattona violentemente. Poi se la prende con i poliziotti: arrestato