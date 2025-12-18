Cisterna a fuoco in FiPiLi Scatta maxi emergenza al distributore di metano

Un incendio ha causato un’ampia emergenza sulla FiPiLi, con l’autocisterna di metano che ha preso fuoco all’area di servizio di Pontedera. La superstrada è rimasta chiusa per quasi un'ora, generando caos e preoccupazione. La situazione ha richiesto interventi immediati, mentre i timori di un possibile disastro hanno tenuto in apprensione automobilisti e residenti della zona.

PONTEDERA Poco meno di un'ora di caos, con la superstrada chiusa dallo svincolo di Ponsacco, ma la paura è stata tanta per l' incendio di un'autocisterna al distributore di metano all'area di servizio prima della diramazione Pisa-Livorno in direzione mare. Ferito l'autista che ha riportato un trauma cranico a causa dello scoppio di un vetro e ustioni al cuoio capelluto. Leggermente ferita a un ginocchio anche una addetta del distributore di carburante che nel tentativo di fuggire dal rogo è caduta e ha riportato un trauma a un ginocchio. La grande paura ieri pomeriggio alle 18,45 mentre era in corso il rifornimento dell'autocisterna, per fortuna vuota.

