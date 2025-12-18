Cisl pensionati rinnovati i vertici territoriali con Pizzo nuova guida

Il consiglio generale della Fnp Cisl Padova Rovigo ha nominato Giuliano Pizzo come nuovo segretario generale, segnando un importante passo nel rinnovamento dei vertici territoriali dei pensionati. Un cambio che porta nuova energia e prospettive per il sindacato, impegnato a rappresentare e tutelare i diritti dei pensionati nella regione.

Il consiglio generale della Fnp Cisl Padova Rovigo ha eletto Giuliano Pizzo nuovo segretario generale del sindacato dei pensionati. Succede a Giulio Fortuni e guiderà l’organizzazione affiancato in segreteria da Marisa Moro e Mauro Brancalion. L’elezione è arrivata al termine di un consiglio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Nuova giunta della Regione Marche: spunta Consoli per Forza Italia, Pasqui verso la guida del Consiglio Leggi anche: Guida all’acquisto della casa: online la nuova edizione aggiornata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cisl pensionati, rinnovati i vertici territoriali con Pizzo nuova guida. Cisl, rinnovati gli accordi premiali e incentivanti per i lavoratori Lfi Spa - Cisal annunciano con soddisfazione il rinnovo degli accordi premiali e incentivanti destinati a tutte le ... lanazione.it Alle Piagge arriva una nuova sede Cisl - Prato continua ad aumentare la sua presenza sul territorio aprendo una nuova sede e sceglie di farlo nel quartiere fiorentino delle ... gonews.it

Aumento addizionale Irpef, i sindacati dei pensionati: “La misura colpisce la fascia più debole della popolazione” - Genova – “Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati esprimono forte contrarietà in merito al preannunciato aumento dell’addizionale Irpef da parte del Comune di Genova. ilsecoloxix.it

Nei mesi scorsi le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della zona Langhirano/Collecchio, insieme alle sigle dei pensionati SPI, FNP e UILP provinciali, hanno cercato di contrastare l’aumento delle rette deciso da una cooperativa sociale che gestisce un - facebook.com facebook

Siamo a Roma per partecipare all'importante manifestazione della CISL! Presente anche la FNPCISLCATANIA per sostenere le richieste del sindacato e dare voce ai diritti e alle esigenze di pensionati e lavoratori. Insieme per un futuro migliore! @FnpCisl x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.