Cisgiordania resistenza o terrorismo? Tre palestinesi rischiano fino a 12 anni di carcere a L’Aquila

Il processo a L’Aquila mette in discussione i confini tra resistenza e terrorismo nella Cisgiordania, sollevando domande cruciali sulla legittimità delle azioni dei palestinesi e sulla natura dei coloni israeliani. Tre palestinesi rischiano fino a 12 anni di carcere, mentre si apre un dibattito che coinvolge questioni di legalità, violenza e diritti umani, spesso ignorate nel silenzio generale.

© Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, resistenza o terrorismo? Tre palestinesi rischiano fino a 12 anni di carcere (a L'Aquila) Dove comincia il terrorismo e dove finisce la resistenza, magari disperata ma legittima, ai coloni che occupano illegalmente la Cisgiordania con violenza crescente? Sono davvero come i civili che vivono entro i confini di Israele, questi coloni spesso armati fino ai denti? Nel silenzio generale, venerdì 19 dicembre, la Corte d'assise de L'Aquila deve decidere su un processo che chiede di rispondere a queste e ad altre domande fastidiose, ma purtroppo ineludibili. Perché in Palestina l'occupazione va avanti, anzi Israele vuole colonizzare almeno in parte anche Gaza e qualcuno probabilmente resisterà.

