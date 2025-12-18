Circolano ancora messaggi dal finto Cup | attenzione al numero da non chiamare

Attenzione ai nuovi tentativi di truffa attraverso messaggi falsi del Cup. Dopo i casi segnalati a inizio novembre, l’azienda sanitaria ha già preso le distanze, ma continuano a circolare avvisi ingannevoli, soprattutto tra gli anziani. È fondamentale non rispondere né chiamare numeri sospetti per evitare di cadere in trappola e tutelare la propria sicurezza.

© Trentotoday.it - Circolano ancora messaggi dal finto Cup: attenzione al numero da (non) chiamare Dopo i casi segnalati di inizio novembre, e da cui l'azienda sanitaria ha prontamente – e giustamente – preso le distanze, ci sono nuove segnalazioni di tentativi di truffa a danno dei cittadini trentini, specialmente quelli più anziani, con dei finti sms del Cup.Nel messaggio si invita l'utente.

