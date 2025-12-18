Cinquant' anni di Bologna e 2,5 milioni di scatti nell' archivio fotografico di Paolo Ferrari

Celebra i cinquant’anni di Bologna attraverso un patrimonio fotografico unico: 2,5 milioni di scatti che raccontano la storia della città, dai momenti di musica e sport ai mutamenti urbanistici e politici, catturando l’anima di un luogo in continua evoluzione. Un viaggio visivo che rende omaggio alla sua storia e alle sue trasformazioni.

Cinquant'anni di fotografie di Bologna, dalla musica, allo sport, dalla politica ai grandi cambiamenti urbanistici. È questo il tesoro di scatti che Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Edizioni Minerva hanno deciso di valorizzare, attraverso l'apertura al pubblico dell'archivio fotografico.

