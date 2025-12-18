Cinisirk Christmas Edition | a Cinisi un Natale di circo creatività e partecipazione

A Cinisi, il Natale si trasforma in un grande spettacolo di circo, creatività e partecipazione con Cinisirk – Christmas Edition. Questa rassegna di circo contemporaneo coinvolge bambini e famiglie, celebrando il valore sociale del Natale attraverso momenti di magia, arte e condivisione. Un’occasione unica per vivere un Natale diverso, all’insegna dell’emozione e della meraviglia, in un’atmosfera di festa e solidarietà.

Circo, creatività e partecipazione, sono questi gli ingredienti di Cinisirk – Christmas Edition, una rassegna di circo contemporaneo dedicata a bambini e famiglie, che mette al centro il valore sociale del Natale. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero Aps si terrà il 20 e 21.

