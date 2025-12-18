Cinghiali-killer in Puglia 12 incidenti gravi causati dagli ungulati | Subito un piano straordinario

In Puglia, i cinghiali rappresentano un pericolo crescente per la sicurezza stradale, con 12 incidenti gravi nel 2024 causati dagli ungulati. La situazione richiede interventi immediati per tutelare automobilisti e pedoni, nonché per prevenire ulteriori tragedie sulle strade. È urgente attuare un piano straordinario per gestire questa emergenza e proteggere le comunità locali.

© Foggiatoday.it - Cinghiali-killer in Puglia, 12 incidenti gravi causati dagli ungulati: "Subito un piano straordinario"

In Puglia i cinghiali sono diventati un pericolo crescente sulle strade, con 12 incidenti gravi registrati nel 2024, direttamente causati dagli ungulati, con rischi per automobilisti e pedoni. Ma ogni anno sono centinaia i sinistri legati ai cinghiali, spesso non denunciati dagli automobilisti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Incidenti stradali, Coldiretti Puglia: “In crescita 12%, quelli gravi causati dai cinghiali sono stati 12”.

Branco cinghiali nelle campagne del Foggiano, Cia 'intervenire' - Un branco di cinghiali in aperta campagna, in località Montagna Spaccata, ad Orsara di Puglia, piccolo comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia. ansa.it

