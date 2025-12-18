Cinghiali-killer in Puglia 12 incidenti gravi causati dagli ungulati | Subito un piano straordinario
In Puglia, i cinghiali rappresentano un pericolo crescente per la sicurezza stradale, con 12 incidenti gravi nel 2024 causati dagli ungulati. La situazione richiede interventi immediati per tutelare automobilisti e pedoni, nonché per prevenire ulteriori tragedie sulle strade. È urgente attuare un piano straordinario per gestire questa emergenza e proteggere le comunità locali.
In Puglia i cinghiali sono diventati un pericolo crescente sulle strade, con 12 incidenti gravi registrati nel 2024, direttamente causati dagli ungulati, con rischi per automobilisti e pedoni. Ma ogni anno sono centinaia i sinistri legati ai cinghiali, spesso non denunciati dagli automobilisti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Due incidenti sul lavoro in Puglia: uno mortale Altamura e Corato
Leggi anche: Attacco in sinagoga a Manchester, uomo accoltella e investe fedeli e passanti: 2 morti e 3 feriti gravi. Ucciso il killer: il video
Incidenti stradali, Coldiretti Puglia: “In crescita 12%, quelli gravi causati dai cinghiali sono stati 12”.
Branco cinghiali nelle campagne del Foggiano, Cia 'intervenire' - Un branco di cinghiali in aperta campagna, in località Montagna Spaccata, ad Orsara di Puglia, piccolo comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia. ansa.it
la presunta killer dei gatti, Norma Autiero: “Nonostante il processo in corso, non ha smesso di rapire gatti”. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.