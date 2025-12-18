Cinghiali-killer in Puglia 12 incidenti gravi causati dagli ungulati | Subito un piano straordinario

In Puglia, i cinghiali rappresentano un pericolo crescente per la sicurezza stradale, con 12 incidenti gravi nel 2024 causati dagli ungulati. La situazione richiede interventi immediati per tutelare automobilisti e pedoni, nonché per prevenire ulteriori tragedie sulle strade. È urgente attuare un piano straordinario per gestire questa emergenza e proteggere le comunità locali.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.