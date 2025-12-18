Cinese sequestrato Il blitz in via Pistoiese | due orientali in manette | Sono i carcerieri

Un blitz a Prato smaschera un giro di reclusione clandestina in un immobile di via Pistoiese. Due cittadini cinesi sono stati arrestati, ritenuti responsabili di aver detenuto un connazionale contro la sua volontà. La vicenda, che si svolge nel cuore della Chinatown pratese, ha portato alla liberazione della vittima, rinchiusa in un affittacamere abusivo gestito dai sequestratori.

La sua ‘prigione’ era in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese. Lì, in un immobile adibito ad affittacamere abusivo, Yixian Yang, è rimasto cinque giorni, fino al 5 dicembre, giorno della sua liberazione. La svolta, nel caso del cinese residente a Empoli e rapito a Prato il 30 novembre, è arrivata grazie all’intenso lavoro del nucleo investigativo dei carabinieri di Prato, coordinati dalla Dda di Firenze. Il 13 dicembre il blitz che ha portato i militari ad arrestare i due cinesi che sarebbero i carcerieri di Yang: sono ora rinchiusi alla Dogaia con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

