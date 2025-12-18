Cinema contributi alle microimprese per sviluppare progetti da girare in Sicilia

Nuove opportunità per le microimprese che vogliono sviluppare progetti cinematografici in Sicilia. L’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, in collaborazione con Sicilia Film Commission, ha lanciato un avviso con contributi fino a 50mila euro. Un'occasione unica per realizzare film e serie TV ambientati nell’Isola, valorizzando il suo patrimonio e stimolando il settore cinematografico locale.

