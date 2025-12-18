Cinema contributi alle microimprese per sviluppare progetti da girare in Sicilia | Sostegno concreto al settore

Nuove opportunità per il cinema in Sicilia: l’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo e Sicilia Film Commission lanciano un avviso con contributi fino a 50mila euro. Destinato a microimprese, il bando sostiene lo sviluppo di progetti cinematografici e televisivi ambientati nell’Isola, promuovendo la creatività locale e valorizzando il ricco patrimonio culturale e paesaggistico siciliano. Un’occasione concreta per rafforzare il settore e attrarre produzioni sul territorio.

© Palermotoday.it - Cinema, contributi alle microimprese per sviluppare progetti da girare in Sicilia: "Sostegno concreto al settore" Nuove risorse per girare film e serie tv in Sicilia. L'assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo, insieme a Sicilia film commission, ha pubblicato un avviso per contributi fino a 50mila euro destinati allo sviluppo di progetti cinematografici ambientati nell'Isola, con particolare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Cinema, contributi alle microimprese per sviluppare progetti da girare in Sicilia Leggi anche: Sicilia, nuove risorse alle microimprese per girare film e serie tv sull'isola Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cinema, contributi alle microimprese per sviluppare progetti da girare in Sicilia. Amata: “Sostegno concreto al settore” - L’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo, insieme a Sicilia film commission, ha pubblicato un avviso per contributi fino a 50mila ... ilsicilia.it

Cinema, contributi alle microimprese per sviluppare progetti da girare in Sicilia - L’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo, insieme a Sicilia film commission, ha pubblicato un avviso per contributi fino a 50mila eur ... msn.com

Cinema, Amata: "Sostegno concreto al settore" - L’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo, insieme a Sicilia Film Commission, ha pubblicato un avviso per contributi fino a 50mila ... agrigentonotizie.it

Disponibile sul sito della DGCA il decreto di del . Per maggiori informazioni https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/contributi-automatici-autorizzazio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.