Cinema Amata | Sostegno concreto al settore

L’industria cinematografica in Sicilia riceve un impulso concreto grazie a nuovi fondi dedicati a film e serie TV ambientati sull’isola. L’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, in collaborazione con Sicilia Film Commission, ha lanciato un avviso con contributi fino a 50mila euro, puntando a valorizzare il territorio e stimolare la creatività nel settore audiovisivo.

Cinema, Amata: "Sostegno concreto al settore" - L’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo, insieme a Sicilia Film Commission, ha pubblicato un avviso per contributi fino a 50mila ... agrigentonotizie.it

Cinema, Amata: "Verrà stilato manifesto per indicare i correttivi, istituzionalizzare Stati generali" - "Verrà stilato il manifesto sugli Stati generali del Cinema ma non per raccontare in maniera sterile gli interventi ma indicherà i correttivi, altrimenti sarebbe solo parlarsi addosso. adnkronos.com

¿Realidad o rumor? La acusación de que Ça?atay Ulusoy fue condenado a prisión provocó una condena.

Più o meno due mesi fa, quando al cinema è uscito Amata di Elisa Amoruso, ho scritto di Tecla Insolia e del suo straordinario talento. Ed è bellissimo, oggi, sapere che è stata scelta per l'European Shooting Stars. Perché è una riconferma. Non di quello che ho - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.