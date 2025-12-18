CineArte & Salute | musica in dialisi a Ferrara dal 18 al 24 dicembre

Dal 18 al 24 dicembre, a Ferrara, CineArte & Salute porta musica e arte nei reparti di dialisi, trasformando l’ambiente ospedaliero in un luogo di emozioni e condivisione. Un’iniziativa dedicata a rendere più umana e ricca di significato l’esperienza di cura, attraverso momenti di ascolto e cultura pensati per coinvolgere e confortare pazienti e operatori.

Nel cuore delle festività, il progetto CineArte & Salute riporta arte e ascolto nei luoghi della cura, con interventi pensati per rendere l'esperienza ospedaliera più umana. L'iniziativa è promossa dal Ferrara Film Festival e si svolge nel Polo Ospedaliero di Ferrara. Musica dal vivo in reparto: obiettivo e calendario Il punto focale dell'iniziativa è chiaro:

