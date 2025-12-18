Cina | ‘Usa smettano immediatamente di armare Taiwan’

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio di un pacchetto da 11 miliardi di dollari per Taiwan da parte dell'amministrazione Trump riaccende le tensioni tra Cina e Stati Uniti. La Cina invita gli Stati Uniti a cessare immediatamente l'armamento dell'isola, sostenendo che tali azioni minacciano la stabilità regionale. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche geopolitiche che coinvolgono potenze mondiali e una delle aree più strategiche del pianeta.

cina 8216usa smettano immediatamente di armare taiwan8217

© Imolaoggi.it - Cina: ‘Usa smettano immediatamente di armare Taiwan’

L'amministrazione Trump ha annunciato un pacchetto per Taiwan del controvalore di 11 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: Taiwan: Pechino, 'Usa smettano immediatamente di armare Taipei'

Leggi anche: Gli Usa vendono armi per 11 miliardi a Taiwan. Tensione con la Cina: “Azione pericolosa, la smettano immediatamente”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.