Cina | ‘Usa smettano immediatamente di armare Taiwan’
L'annuncio di un pacchetto da 11 miliardi di dollari per Taiwan da parte dell'amministrazione Trump riaccende le tensioni tra Cina e Stati Uniti. La Cina invita gli Stati Uniti a cessare immediatamente l'armamento dell'isola, sostenendo che tali azioni minacciano la stabilità regionale. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche geopolitiche che coinvolgono potenze mondiali e una delle aree più strategiche del pianeta.
