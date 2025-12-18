La Cina ha avviato operazioni doganali speciali su tutta l’isola di Hainan, nel Porto di libero scambio, il più grande al mondo. Questa iniziativa favorisce un ingresso più agevole delle merci estere, amplia la copertura a dazi zero e introduce misure più vantaggiose per le imprese, rafforzando così la posizione strategica dell’isola nel commercio internazionale.

HAIKOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina giovedì ha avviato delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, il più grande al mondo per estensione territoriale, consentendo un ingresso più libero delle merci estere, un ampliamento della copertura a dazi zero e misure più favorevoli alle imprese. L’avvio delle operazioni speciali è ampiamente considerato un passo storico negli sforzi in corso della Cina per promuovere il libero scambio ed espandere un’apertura ad alto standard, in un momento storico segnato da un crescente protezionismo a livello globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Marina di Massa, nave incagliata: avviate operazioni per la rimozione

Leggi anche: Avviate le operazioni di bonifica nella zona di Pescopagano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cina, porto di libero scambio Hainan pronto ad avvio operazioni doganali speciali; Cina, porto di libero scambio Hainan pronto ad avvio operazioni doganali speciali.

Cina, avviate operazioni doganali speciali su tutta l’isola di Hainan - HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina giovedì ha avviato delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, il più grande al mondo per estensione ... msn.com