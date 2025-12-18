Cimitero verso il project financing il Pd chiede trasparenza e tutele economiche

Il Partito Democratico di Sant’Agata di Militello manifesta preoccupazione riguardo alla proposta di project financing per i servizi cimiteriali, in vista dell’approvazione imminente in Consiglio comunale. L’obiettivo è garantire trasparenza e tutele economiche, tutelando gli interessi della comunità e assicurando un percorso chiaro e responsabile per le future opere pubbliche.

Il Partito Democratico di Sant'Agata di Militello esprime forte preoccupazione per la possibile approvazione, nelle prossime ore in Consiglio comunale, del piano triennale delle opere pubbliche che include il project financing dei servizi cimiteriali. Una scelta già deliberata dalla Giunta il 20.

